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Ночью по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS
Сегодня в три часа ночи Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью баллистическими ракетами по Брянской области.
Как сообщает Минобороны, были применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.
В результате противоракетного боя пять ракет сбиты, одна повреждена.
Фрагменты ракеты упали на территорию военного объекта в Брянской области. Из-за этого возник пожар, который быстро ликвидирован.
Как сообщили в ведомстве, жертв и разрушений нет.
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