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СВО 19 ноября 2024 15:28

Ночью по Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS

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Сегодня в три часа ночи Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью баллистическими ракетами по Брянской области.

Как сообщает Минобороны, были применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.

В результате противоракетного боя пять ракет сбиты, одна повреждена.

Фрагменты ракеты упали на территорию военного объекта в Брянской области. Из-за этого возник пожар, который быстро ликвидирован.

Как сообщили в ведомстве, жертв и разрушений нет.

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