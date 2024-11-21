Путин: Мирных жителей Украины будут предупреждать перед ударами «Орешником»

Россия будет предупреждать мирных жителей Украины и представителей дружественных стран на ее территории о предстоящих ударах новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». Об этом в своем обращении заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона будет говорить об этом открыто и без опасений, так как средств для противодействия такому оружию в настоящее время не существует.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — обратился Владимир Путин к правящим элитам стран, одобривших применение своего оружия против России, и тех, которые планируют использовать против нее воинские контингенты.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как „Орешник“, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественнных государств покинуть опасные зоны», — заключил глава государства.

Напомним, что 19 и 21 ноября ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям — атакам подверглись военные объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, где производились ракеты и другие виды вооружений. В это время в боевых условиях впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник».