Песков: Кремль рассчитывает на контакты Путина и Эрдогана на саммите в Казани

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Российские власти рассчитывают, что на предстоящем саммите БРИКС в Казани состоятся контакты между Президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом на брифинге рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на контакты двух президентов в Казани на саммите БРИКС, если это произойдет, мы надеемся, что такая возможность представится нашим двум главам государств», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, состоится ли контакт Путина и Эрдогана до конца года (цитата по РИА Новости).

Ранее источники телеканала Haber Global сообщили, что Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани. До этого стало известно, что власти Турции подали официальную заявку на вступление в эту организацию.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.