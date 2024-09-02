Турция подала заявку на вступление в БРИКС, вопрос могут обсудить в Казани

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Власти Турции подали официальную заявку на вступление в БРИКС, вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите в Казани. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

По мнению анонимных собеседников издания, администрация Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исходит из того, что геополитический центр тяжести смещается от экономически развитых стран Запада.

Новые дипломатические шаги Турции отражают стремление ее руководства развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять обязательства государства как ключевого члена НАТО, пояснили источники агентства.

Заявка на вступление в БРИКС была подана Турцией несколько месяцев назад в том числе на фоне разочарования из-за отсутствия прогресса в попытках вступить в Европейский Союз. Частично этот шаг является и следствием разногласий с другими странами — членами НАТО из-за сохранения тесных связей с Россией после начала широкомасштабных боевых действий на Украине, уточнили собеседники издания.

«Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей», — подчеркнул Эрдоган, выступая в Стамбуле в минувшие выходные.

Вопрос вступления в БРИКС новых участников может быть рассмотрен на шестнадцатом саммите организации, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.