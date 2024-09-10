СМИ: Эрдоган прилетит в Казань на саммит БРИКС

Реджеп Тайип Эрдоган

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23-24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет в Казани, где посетит саммит БРИКС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники телеканала Haber Global.

Уточняется, что до визита в столицу Татарстана турецкий президент посетит Генассамблею ООН. Для этого он полетит в Нью-Йорке и пробудет там 21-26 сентября.

Причем после саммита в Казани у Эрдогана запланирован полет в Баку, где 12-13 ноября он станет участников климатического саммита СОР-29. А еще 18-19 ноября президент Турции будет находится в Бразилии, где поучаствует в саммите G-20.

До этого сообщалось, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, ее обязательно рассмотрят. Также Эрдоган принимал приглашение России об участии в саммите БРИКС.