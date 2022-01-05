Песков: Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов

Казахстан не запрашивал помощи у России из-за беспорядков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Казахстане могут самостоятельно разобраться со своими внутренними проблемами.

«Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков агентству.

В это время корреспондент РИА Новости передает, что в резиденцию президента Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате пытаются попасть протестующие. На улице слышны звуки шумовых гранат.

Ранее в Алма-Ате протестующие прорвались в здание администрации.

Из-за беспорядков президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ. Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие. Позднее президент Казахстана подписал указ об отставке правительства.