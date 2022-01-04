Президент Казахстана обратился к митингующим и призвал к диалогу

С обращением в связи с несанкционированными митингами в разных городах страны на фоне двукратного роста цен на газ выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал жителей не поддаваться на внутренние и внешние провокации и проявить благоразумие, сообщает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что сторонам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — сказал Токаев.

По его словам, на карту сейчас поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире.

"Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения, — подчеркнул президент. Он добавил, что завтра по всем этим вопросам состоится рабочее совещание.

Во время выступления президента Казахстана около тысячи человек собрались на центральной площади города. Полицейские применяют газ, район затянут едким дымом, который затрудняет дыхание, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наблюдаются перебои с мобильной связью в крупнейших городах страны. У пользователей не работают мессенджеры и социальные сети в Алма-Ате. Мобильные операторы подтверждают неполадки, происходящие по независящим от них причинам.