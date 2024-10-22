news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 22 октября 2024 13:02

Песков: Деятельность БРИКС не направлена против доллара или других валют

Скопировать ссылку
Песков: Деятельность БРИКС не направлена против доллара или других валют
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © «Татар-информ»

Сотрудничество в рамках группы БРИКС не направлено против доллара или иных валют, оно направлено на обеспечение интересов стран — участниц организации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию журнала The Economist об обсуждении «плана победы над долларом» на саммите БРИКС в Казани.

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства в разговоре с РИА Новости.

Ранее The Economist написал, что Президент РФ Владимир Путин предложит создать новую финансовую систему BRICS Bridge на саммите БРИКС. По оценке издания, она окажется способна «нанести удар по доминированию США в мировых финансах», причем построить ее можно будет в течение года.

Сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня, с 22 по 24 октября. Первую встречу в столице РТ Путин провел с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, о чем сообщал «Татар-информ».

читайте также
Инструменты для расчетов внутри БРИКС могут представить на саммите в Казани
В Казани предложили создать систему финансовых расчетов между странами БРИКС
В Казани предложили создать систему финансовых расчетов между странами БРИКС
Финансовое будущее БРИКС: дедолларизация, единая валюта R5 и своя платежная система
Финансовое будущее БРИКС: дедолларизация, единая валюта R5 и своя платежная система
#саммит БРИКС #БРИКС #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100