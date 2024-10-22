Песков: Деятельность БРИКС не направлена против доллара или других валют

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Сотрудничество в рамках группы БРИКС не направлено против доллара или иных валют, оно направлено на обеспечение интересов стран — участниц организации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию журнала The Economist об обсуждении «плана победы над долларом» на саммите БРИКС в Казани.

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства в разговоре с РИА Новости.

Ранее The Economist написал, что Президент РФ Владимир Путин предложит создать новую финансовую систему BRICS Bridge на саммите БРИКС. По оценке издания, она окажется способна «нанести удар по доминированию США в мировых финансах», причем построить ее можно будет в течение года.

Сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня, с 22 по 24 октября. Первую встречу в столице РТ Путин провел с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, о чем сообщал «Татар-информ».