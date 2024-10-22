Фото: © Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин в Казани встретился с главой банка БРИКС Дилмой Руссефф. Это первая официальная встреча главы Государства на саммите БРИКС в столице Татарстана.

«В последний раз мы встречались в июне этого года в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического саммита и обсуждали вопросы, связанные с дальнейшей работой банка. Мы высоко ценим то, что вы сделали за последний год. Это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт. С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов», – заявил Путин.

По словам Путина, банк БРИКС является перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим с 2018 года более 100 проектов на сумму более 30 млрд долларов.

Также российский лидер отметил, что переход на расчёты в нацвалютах понижает обслуживание долга и позволяет сократить геополитические риски.

В свою очередь Дилма Руссефф отметила, что для нее большая радость находиться в Казани с Президентом России.

«Для меня большая радость находиться здесь с руководством Российской Федерации. Считаю, что эта встреча БРИКС является очень важной. В настоящий момент страны глобального юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно сложные. Как вы отметили, мы реализовали и направили масштабное финансирование на ряд проектов. Но это все равно недостаточно для стран глобального юга», - сказала Дилма Руссефф.

Новый банк развития — международная финансовая организация, созданная странами — членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Цель банка — финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС. Штаб-квартира организации расположена в Шанхае. Дилма Руссефф с 2011 по 2016 год была Президентом Бразилии. С марта 2023-го — президент Нового банка развития.

Президент Нового банка развития Дилма Руссефф прибыла в Казань 19 октября для участия в саммите БРИКС. На следующий день она провела встречу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и осмотрела научно-промышленную выставку «Сделано в Татарстане».