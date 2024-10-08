Финансовое будущее БРИКС: дедолларизация, единая валюта R5 и своя платежная система

Объединение БРИКС (изначально БРИК) появилось в ответ на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

БРИКС как ответ на безответственность и бесконтрольность Запада

Объединение БРИКС (изначально БРИК) появилось в ответ на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Так развивающиеся страны отреагировали на безответственность властей Запада (в особенности США), которые проявили бесконтрольность в надзоре за своими финансовыми институтами, развязавшими тяжелый финансовый кризис.

Тогда в него входили Россия, Бразилия, Индия и Китай. Руководители стран на первом саммите БРИК в 2009 году в Екатеринбурге приняли совместное заявление, где наметилось движение в сторону дедолларизации.

«Страны с переходной и развивающейся экономикой должны иметь больший голос и представительство в международных финансовых институтах, а их главы и сотрудники руководящего звена должны назначаться через открытую, прозрачную и основанную на заслугах систему отбора. Мы также считаем, что весьма необходима стабильная, предсказуемая и более диверсифицированная валютная система», – говорилось в заявлении.

От мирового финансового кризиса больше всего пострадали как раз развивающиеся страны, потому что США и Европа залили пожар в своих финансах напечатанными долларами и евро. На первом саммите было зафиксировано требование – развитые страны должны были выполнить свое обязательство по выделению 0,7% от валового национального дохода на официальную помощь развивающимся странам. Увы, Запад это вполне справедливое требование проигнорировал, тем самым еще больше отдалив себя от остального мира.

Уже на третьем саммите 2011 года в китайском городе Санья лидеры стран БРИКС (пятым участником стала ЮАР) подписали меморандум о сотрудничестве государственных финансовых институтов развития Фото: © Дмитрий Астахов / РИА Новости

Мы построим новый мировой финансовый порядок

Уже на третьем саммите 2011 года в китайском городе Санья лидеры стран БРИКС (пятым участником стала ЮАР) подписали меморандум о сотрудничестве государственных финансовых институтов развития. Это был первый практический шаг в направлении использования национальных валют в экономическом сотрудничестве между этими странами.

Меморандум предусматривал развитие финансового сотрудничества и взаимное предоставление кредитных линий в национальных валютах. Пусть этот меморандум был документом общего, рамочного характера, все равно первый шаг в сторону дедолларизации был сделан.

На четвертом саммите БРИКС в Нью-Дели в 2012 году лидеры БРИКС пришли к пониманию, что нужен единый финансовый институт для расчетов. Идея создания нового всемирного банка развития означает, прежде всего, постепенный отказ от евро и доллара в расчетах между странами и предусматривает процесс укрепления национальных валют. Президенты стран БРИКС дали поручение своим министрам финансов изучить реализуемость и жизнеспособность этой инициативы.

«Мы рассмотрели возможность создания нового Банка развития в целях мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Такой Банк дополнил бы уже прилагаемые усилия международных и региональных финансовых институтов, нацеленные на глобальный рост и развитие», – написано в совместном заявлении лидеров стран БРИКС.

На шестом саммите БРИКС в бразильских городах Форталеза и Бразилиа в 2014 году участники подписали соглашение об учреждении Нового банка развития. Предельный размер уставного капитала Банка развития определили в эквиваленте $100 млрд. Договорились и о специальном резервном фонде, который должен был иметь функции, схожие с Международным валютным фондом. Размер этого резервного фонда также определили в эквиваленте $100 млрд.

Новый банк развития БРИКС начал работать в июле 2015 года. Штаб-квартира расположена в шанхайском Экспо. В 2018 году банк начал предоставлять прямое финансирование частным и государственным компаниям. На сайте организации говорится, что банк одобрил 96 проектов на сумму $32,8 млрд. В портфеле банка проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, зеленой энергетики, охраной окружающей среды и так далее. То есть вполне рабочий финансовый институт, основанный БРИКС, вполне уже сложился.

На шестом саммите БРИКС в бразильских городах Форталеза и Бразилиа в 2014 году участники подписали соглашение об учреждении Нового банка развития Фото: сommons.wikimedia.org, CC BY 3.0 br

Под гнетом санкций

Специальная военная операция резко обострила вопрос изменения сложившегося мирового финансового порядка. Россия столкнулась с беспрецедентыми по силе и численностями финансовыми санкциями от стран Запада – в настоящее время под санкциями находятся 7,7 тыс. российских физических и юридических лиц. Россия столкнулась с беспрецедентной заморозкой (а точнее, кражей) своих зарубежных активов (на сумму около $300 млрд), с блокировкой своих счетов и расчетов на мировом рынков со стороны западных финансовых институтов.

Нашей стране отключили доступ к международной платежной системе SWIFT. Более того, Запад угрозой вторичных санкций начал принуждать блокировать расчеты с Россией даже нейтральные или дружественные России страны. Весь мир увидел, как страны Запада могут объединиться против любой не согласной с их политикой страны. И это многим странам открыло глаза и заставило задуматься о том, справедлив ли текущий финансовый миропорядок, основанный на гегемонии доллара и евро. Началось вполне естественное сближение развивающихся стран в сторону дедолларизации своих международных расчетов и уходу от доллара и евро в своих страновых финансовых резервах. И БРИКС здесь стал выполнять координирующую площадку по объединению стран в этом процессе.

В июне 2022 года в своем выступлении на саммите БРИКС в Пекине Президент России Владимир Путин заявил, что страна перенаправит торговлю на «надежных международных партнеров», в число которых входят четыре из самых быстрорастущих экономик мира, во время интенсивного давления со стороны Запада. Сказано – сделано. Сегодня на долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота.

В июне 2022 года в своем выступлении на саммите БРИКС в Пекине Президент России Владимир Путин заявил, что страна перенаправит торговлю на «надежных международных партнеров» Фото: kremlin.ru

На последнем по счету саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) в прошлом году планировалось обсудить проект возможного создания единой валюты стран БРИКС. Но этого не произошло. Возможно, к этому вопросу вернутся на октябрьском саммите в Казани.

А будет ли единая валюта БРИКС R5?

В июне замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что работа над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС ведется. Работу пока усложняет законодательство — у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика.

Судя по всему, идею создания собственной валюты БРИКС — R5 на основе названий валют стран БРИКС, каждое из которых начинается с буквы R: real – бразильский реал, rouble – российский рубль, rupee – индийская рупия, renminbi – жэньминьби (официальное название китайской валюты) и rand – южноафриканский рэнд.

Идеология использования расчетов в национальных валютах упирается в четыре основных проблемы.

Во-первых, кросс-курсы национальных валют пересчитываются исходя из курса доллара, хотя это и не афишируется. Американская валюта выступает в качестве своего рода эталона, позволяющего адекватно производить оценку поставляемых товаров, альтернативой ей могут служить только евро или фунт стерлингов.

Во-вторых, курсы национальных валют, входящих в БРИКС государств, подвержены сильным колебаниями, как, например, родной российский рубль, курс которого регулярно меняется, или, наоборот, как китайский юань, курс которого устанавливается государством. Эти факторы повышают риски при использовании нацвалют.

В-третьих, национальные валюты не обладают достаточной ликвидностью, как, например, рупии, которыми Индия расплачивалась за поставляемую в страну российскую нефть и с которыми потом долго не знали, что делать, — на внешних рынках они никому особо не нужны, а в самой Индии физически нет столько товаров, чтобы оплачивать их накопившимися на счетах российских компаний деньгами.

В-четвертых, между странами-участниками БРИКС есть внутренние противоречия, как, например, между Индией и Китаем, которые воспринимают друг друга как геополитических соперников в регионе, что также не способствует созданию единого платежного инструмента.

Вполне вероятно, что все эти проблемы будут обсуждаться и решаться на саммите в Казани.

Сергей Лавров: «Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая какой-либо зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возможно ли создание в БРИКС своей системы международных расчетов?

А вот по этой теме значительное продвижение имеется. И в первую очередь оно исходит от России.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявил, что расчетные платформы, которые разрабатываются в БРИКС в виде альтернативы американскому доллару и евро, привлекают все больше стран.

«Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая какой-либо зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие», — сказал Лавров.

На днях Путин провел Совет Безопасности РФ, на котором рассматривался вопрос создания системы международных расчетов.

«В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», — сказал российский лидер.

Есть информация, что альтернатива SWIFT – эта новая система международных расчетов в БРИКС – будет основана на цифровых технологиях, на основе цифровых финансовых активов, токенов и системы блокчейна. Это та технология, которая позволяет отказаться от системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Антон Силуанов заявлял, что новая система будет вне банковских операций и рисков для банков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что новая система будет вне банковских операций и рисков для банков. Она будет дешевой и быстрой, но для ее запуска необходимо согласие всех стран — членов БРИКС. Кроме того, система могла бы работать на базе Нового банка развития объединения.

«Наше предложение заключается в следующем: с учетом возможности выпуска цифровых финансовых активов нашими национальными банками можно выпускать такие цифровые финансовые активы, базируясь на активе национальных валют. Нам нужен некий оператор, такая платформа, которая бы могла все эти цифровые финансовые активы обменивать друг на друга, совершать транзакционные расчеты», – отмечал министр.

Так что вполне вероятно, что именно в Казани будет достигнуто историческое соглашение стран по запуску новой системы международных расчетов стран БРИКС, которой не страшны никакие блокировки со стороны западных стран.