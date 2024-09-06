Инструменты для расчетов внутри БРИКС могут представить на саммите в Казани

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Страны БРИКС работают над различными инструментами, необходимыми для создания инклюзивной международной финансовой системы. Некоторые из них могут быть анонсированы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал глава целевой группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передает ТАСС.

«Мы готовим презентацию некоторых решений к осеннему саммиту БРИКС, по розничному и b2b сегментам», — отметил собеседник агентства.

По словам специалиста, работа ведется в том числе над такими проектами, как общая расчетная единица (Unit), платформа для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежная система (Pay), расчетный депозитарий (Clear), система страхования (Insurance) и рейтинговый альянс БРИКС.

Ключевыми принципами при разработке новой финансовой системы является децентрализация международного взаимодействия и применение цифровых технологий. Например, BRICS Clear будет «использовать блокчейн для учета ценных бумаг и их обмена».

Вместе с тем Михайлишин уточнил, что при создании общей расчетной единицы будет использован опыт переводного рубля стран СЭВ. «<...> расчеты происходят в национальных валютах, но не хранение остатков», — пояснил он.

Стоимость расчетной единицы планируется привязать на 40% к стоимости золота, а на 60% — к корзине национальных валют стран БРИКС. Реализация этого проекта позволила бы решить существующую сейчас проблему накопления денежных остатков от расчетов в национальных валютах.

«Если всё в национальных валютах делать, то в результате у нас остаются много миллиардов рупий, египетских фунтов, и мы не знаем, что с этим делать», — признал руководитель целевой группы по финансовым услугам.

Шестнадцатый саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.