В Казани предложили создать систему финансовых расчетов между странами БРИКС

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Уже сейчас можно инициировать создание спутниковой системы финансовых расчетов между странами БРИКС. С такой идеей в видеообращении на форуме молодых лидеров государств объединения выступил бывший заместитель Председателя Правительства России, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай.

«Не стоит забывать о возможностях, которые дает современный космос. Это перспективное направление сотрудничество для молодежного сотрудничества. Например, можно инициировать создание спутниковой системы финансовых расчетов между странами БРИКС», - заявил спикер.

Он подчеркнул, что углубление партнёрства стран БРИКС в цифровом мире ведёт к сближению технических стандартов и правого регулирования.