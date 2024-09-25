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В Казани предложили создать систему финансовых расчетов между странами БРИКС
Уже сейчас можно инициировать создание спутниковой системы финансовых расчетов между странами БРИКС. С такой идеей в видеообращении на форуме молодых лидеров государств объединения выступил бывший заместитель Председателя Правительства России, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай.
«Не стоит забывать о возможностях, которые дает современный космос. Это перспективное направление сотрудничество для молодежного сотрудничества. Например, можно инициировать создание спутниковой системы финансовых расчетов между странами БРИКС», - заявил спикер.
Он подчеркнул, что углубление партнёрства стран БРИКС в цифровом мире ведёт к сближению технических стандартов и правого регулирования.
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