Власти vs кикшеринг: в Казани самокатам снизили скорость, а в Челнах их выживают с улиц

Сезон самокатов в Татарстане стартовал чуть больше месяца назад, а пострадавших уже десятки, причем многие из них – дети. В мэрии пытаются навести порядок: вводят ограничения скорости, создают «мертвые зоны», но пока без особого успеха. В чем видят решение проблемы сами самокатчики, пешеходы и власти – в репортаже «Татар-информа».

Прошлым летом на улицах Казани было порядка двух тысяч электросамокатов, в этом году их уже 2,5 тысячи, а к лету станет еще на 500 больше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Электросамокаты – это, пожалуй, самый быстрорастущий сегмент транспорта прямо сейчас. По данным мэрии столицы Татарстана, прошлым летом на улицах города было порядка двух тысяч электросамокатов, в этом году их уже 2,5 тысячи, а к лету станет еще на 500 больше. Если добавить те, что находятся в частном владении, то можно и вовсе сбиться со счета.

В Татарстане этот вид транспорта полюбили: пробки и теплая летняя погода делают самокаты прекрасной альтернативой автомобилю. Сейчас в Казани работает две организации, занимающихся кикшерингом, то есть предоставляют самокаты в аренду, – Whoosh и Urent.

«Я часто пользуюсь сервисом – удобно, особенно в хорошую погоду. Можно быстро добраться, куда нужно. Прошлым летом тоже частенько ездил, ни разу в аварию не попал. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше оборудованных дорожек, но главное – быть осторожным, не гнать», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» один из пользователей кикшеринга в Казани Александр.

По данным мэрии, на этих двух сервисах в прошлом году зарегистрировались около 400 тысяч горожан, с начала сезона в этом году их число выросло уже на 10 тысяч. Казалось бы, надо радоваться: развивается экологичный транспорт, который разгружает автомагистрали. Но есть и обратная сторона.

«Сейчас их еще не так много, но помню, как прошлым летом все тротуары были забиты самокатчиками. А мы, пешеходы, ходили и оглядывались – вдруг собьют? Особенно страшно за детей, они не всегда могут быстро среагировать, а от столкновения с самокатом, который едет на полной скорости, можно и переломы получить, если не хуже», – высказала противоположное мнение жительница города Рузиля.

В Татарстане этот вид транспорта полюбили: пробки и теплая летняя погода делают самокаты прекрасной альтернативой автомобилю Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, она неоднократно сталкивалась с тем, что за рулем электросамоката оказывались подростки, почти дети, хотя это и запрещено правилами. Причем самокат в аренду для них зачастую берут их же родители.

«Не понимаю таких родителей: арендуют детям электросамокат, как будто это игрушка какая-то. Им совсем наплевать на безопасность своих детей?» – возмутилась женщина.

Чем опасны самокаты?

Сезон езды на самокатах в Татарстане начался в конце апреля. За месяц с небольшим, по данным пресс-службы ДРКБ, только в травмпункт Детской республиканской клинической больницы за помощью обратились уже 10 самокатчиков, получивших различные травмы в результате ДТП. Еще 11 человек с травмами поступили в приемный покой ДРКБ. Среди них есть и самокатчики, и велосипедисты, восемь из них были госпитализированы. По словам травматологов, количество несчастных случаев и травм растет по мере роста популярности электросамокатов.

Сезон самокатов в Татарстане стартовал чуть больше месяца назад, а пострадавших уже десятки Фото: © «Татар-информ»

Так, по данным республиканской Госавтоинспекции, 24 апреля авария произошла на улице Подлужной в Казани. 24-летний водитель «Лады» наехал на 32-летнюю женщину на самокате. В результате столкновения она получила различные травмы. Еще два случая наезда на самокатчиков произошли в Альметьевске. В первом ДТП пострадал 10-летний мальчик, во втором – 14-летний подросток, оба получили переломы. Отметим, что во всех трех случая те, кто управлял самокатами, сами нарушили правила дорожного движения.

6 мая в районе полудня на улице Журналистов в Казани 42-летняя женщина за рулем Lexus сбила 10-летнего мальчика. Ребенок в нарушение правил переходил улицу, не спешившись с самоката, родителей с ним не было. Мальчик получил травмы различной степени тяжести, его доставили в травмпункт и после оказания медпомощи отправили домой.

Днем 10 мая произошел аналогичный случай на улице Сажинова. Автомобиль KIA, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Казани, наехал на 6-летнюю девочку на самокате. Она также была без родителей, ее доставили в травмпункт, где оказали первую помощь.

Назвать реальное количество аварий с любителями самокатов сложно – в качестве ДТП регистрируются только происшествия с участием автомобилей, бесчисленные столкновения самокатчиков между собой или с пешеходами в статистику не попадают.

Контролировать соблюдение ПДД самокатчиками будут сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с Исполнительным комитетом города Фото: kzn.ru

Новый сезон – новые правила

Власти Казани активно работают над тем, чтобы обеспечить город удобной инфраструктурой для самокатчиков и пешеходов, – только так можно избежать несчастных случаев и снизить количество ДТП.

«В текущем году будет выполнена работа по нанесению дорожной разметки для обозначения мест стоянки средств индивидуальной мобильности. На сегодня данная работа уже начата, на 136 участках разметка нанесена. Добавим, что развитие велоинфраструктуры происходит в рамках строительства или реконструкции дорог. Так, в проекте Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, а также в проекте дороги-дублера Горьковского шоссе предусмотрены велодорожки», – рассказали в мэрии города.

Перед стартом нового сезона в столице республики увеличили число стоянок для электросамокатов почти в 4 раза, со 122 до 500. Однако в 2021 году изначально самокаты в городе были расставлены на тысяче стоянок, затем их число сократили до 500, а впоследствии до 122.

«Открытие и закрытие сессии проката в мобильном приложении должно было осуществляться только на утвержденных местах. Кроме того, парковка может быть размещена и на земельном участке, находящемся в частной собственности, по соглашению оператора и владельца земельного участка», – отмечают в пресс-службе мэрии.

Перед стартом нового сезона в столице республики увеличили число стоянок для электросамокатов почти в 4 раза, со 122 до 500 Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Изменения произошли и с максимальной скоростью, с которой могут передвигаться самокаты по городу. Если в прошлом сезоне клиентам сервисов разрешалось разгоняться на улицах Казани до 25 км/ч, то в этом году максимально разрешенную скорость снизили до 20 км/ч.

Кроме того, в мобильное приложение автоматически снижает скорость на определенных участках дороги. При поездке по велосипедным и велопешеходным дорожкам на 46 участках можно разогнаться только до 15 км/ч, а на тротуарах 441 дорог – до 10 км/ч, отмечают в мэрии.

Электросамокатам полностью запрещено ездить на 39 участках дорожной сети – там устройства остановятся автоматически. Еще с прошлого года в «мертвой зоне» оказались Казанский кремль и мост «Миллениум».

Напомним, с 2021 года в столице РТ запрещено пользоваться электросамокатами детям до 16 лет, передвигаться на одном устройстве вдвоем, ездить пьяными или в состоянии наркотического опьянения.

При поездке по велосипедным и велопешеходным дорожкам можно разогнаться только до 15 км/ч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На электросамокате также нельзя пересекать проезжую часть, в том числе пешеходные переходы. А сами самокаты должны быть оборудованы специальными знаками с указанием индивидуального номера в четырех местах: руль, рама с двух сторон и заднее крыло.

Контролировать соблюдение ПДД самокатчиками будут сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с Исполнительным комитетом города. Главное требование – не выезжать на проезжую часть, где они представляют опасность или помеху для движения других участников движения. Так же, как и в прошлом году, на дорогах столицы республики будут проводиться регулярные рейды.

«Война» с Автоградом

Этой весной сервис Whoosh предпринял попытку войти на рынок в Набережных Челнах. Компания оборудовала порядка 100 парковок, на которых разместили 500 электросамокатов. Горожанам были доступны маршруты в новой части Челнов – в Автозаводском и Центральном районах. Разрешенная скорость – до 20 км/ч, на территориях парков – до15 км/ч.

Однако так же быстро, как появились, электросамокаты и пропали. Как оказалось, 90 транспортных средств вывезли власти, так как пункты проката были установлены незаконно. Более того, сервису выдвинули требование – оплатить исполкому расходы за погрузку, перевозку и хранение самокатов.

Этой весной сервис Whoosh предпринял попытку войти на рынок в Набережных Челнах Фото: © «Татар-информ»

«Данные действия проведены в связи с тем, что оператор не оформил должным образом необходимые документы», – объяснила тогда ситуацию начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

В приложении Whoosh не было отмечено ни одной парковки или самоката, который можно было бы взять для передвижения, а сама зона Автограда выделена красным цветом, это означает, что кататься здесь нельзя.

Исчезновение самокатов вызвало бурные обсуждения среди горожан. Некоторые из них назвали родной город «большой деревней», где нет «ни каршеринга, ни электросамокатов».

Позднее мэрия в своем Telegram-канале запустила опрос, нужны ли в Автограде электросамокаты. Мнения челнинцев разделились практически поровну. Из числа принявших участие в опросе 52% считают, что езда на электросамокате может быть опасной и для водителя, и для окружающих.

«Электросамокаты – это источник повышенной опасности»

Свою позицию относительно использования электросамокатов на территории Автограда высказал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Что касается электросамокатов, это источник повышенной опасности, – предостерег глава города. – Для бизнеса это просто деньги, а для нас – безопасность. В прошлом году девушка погибла. Вот спросите у ее мамы – нужны ли городу электросамокаты? Ответ будет однозначным. Мы не против электросамокатов. Может, некоторые думают, что Магдеев – ретроград? Отнюдь нет. Мы видим, какая современная жизнь сегодня, однако этот вопрос не отрегулирован на федеральном уровне. Все это дали на откуп муниципалитетам, и каждый муниципалитет устанавливает свои нормы и правила, сообразуясь с запросами жителей города».

Наиль Магдеев заверил, что диалог с кикшерингом самокатов в городе продолжится, но прежде всего будут учитываться вопросы безопасности Фото: chelny-biz.ru

Магдеев заверил, что диалог с кикшерингом самокатов в городе продолжится, но прежде всего при переговорах будут учитываться вопросы безопасности взрослых и детей.

«Жизнь современную не остановить, но должны быть определенные правила: как самокаты должны передвигаться? С какой скоростью? Должна ли быть выделенная полоса в городе, не совмещенная с пешеходами? Кто отвечает за безопасность в случае ДТП, наезда на людей, ребенка? Кто несет ответственность, если гражданин взял самокат и находится в нетрезвом состоянии? Все эти вопросы не отрегулированы, и нас это беспокоит», – поделился он.

Руководитель исполнительного комитета города Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии заявил, что инфраструктура Набережных Челнов не готова для интенсивного движения электросамокатов, так как это создает угрозу для безопасности окружающих, и взрослых, и детей.

«Вопрос это достаточно субъективный, однако отрицательный ответ очевиден для тех, чьи дети пострадали, а не дай бог и погибли на этих самокатах», – отметил глава исполкома.

С появлением сервиса проката электросамокатов в городе участились обращения в учреждения здравоохранения города. С начала сезона семь человек обратилось в травпункт БСМП и один ребенок в Камский детский медицинский центр. «Это обращения тех людей, которые воспользовались услугами электросамокатов», – заключил Салахов.

Впрочем, от идеи заполонить улицы Челнов электросамокатами в Whoosh не отказались – компания работает над оформлением необходимых документов. Однако насколько популярным станет сервис – вопрос открытый.