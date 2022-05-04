В Челнах 90 электросамокатов вывезли из незаконно размещенных пунктов проката

Девяносто электросамокатов вывезено из незаконно установленных пунктов проката в Набережных Челнах, так как владелец — круглосуточный сервис по аренде самокатов с помощью мобильного приложения Whoosh — незаконно разместил эти пункты. Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

На данный момент электросамокаты перемещены в специальное место для хранения. Более того, владельцу электросамокатов необходимо будет оплатить исполкому понесенные расходы, связанные с погрузкой, перемещением и хранением самокатов.

«Данные действия проведены в связи с тем, что оператор не оформил должным образом необходимые документы», —пояснила чиновница.

Горожане с самого утра активно обсуждали тему исчезновения самокатов. Некоторые из них назвали родной город «большой деревней», где нет «ни каршеринга, ни электросамокатов».

Позднее мэрия в своем Telegram-канале запустила опрос, нужны ли в Автограде электросамокаты. Мнения челнинцев разделились практически поровну. Из числа принявших участие в опросе 52% считают, что езда на электросамокате может быть опасной и для водителя, и для окружающих.