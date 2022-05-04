Прокат электросамокатов проработал в Челнах меньше недели

Федеральный сервис проката электросамокатов Whoosh проработал в Набережных Челнах меньше недели. Информация об этом появилась в приложении компании.

В приложении не отмечено ни одной парковки или самоката, который можно было бы взять для передвижения, а сама зона Автограда выделена красным цветом, это означает, что кататься здесь нельзя.

В приложении компании также указано, что сервис сегодня работает в 20 городах России: Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Новосибирском Академгородке, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Калуге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Томске, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске и Перми.

Прокат электросамокатов объявил о работе в Автограде в прошлый четверг, 28 апреля, — на улицах города появилось более ста аппаратов Xiaomi Mijia. Транспортом и парковками можно было пользоваться на территории нового города, о чем ранее сообщал «Татар-информ».