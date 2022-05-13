Мэр Челнов об электросамокатах: «У меня запасных внуков нет»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев впервые высказал свою позицию относительно использования электросамокатов на территории Автограда. Во время посещения строящейся школы в 69-м комплексе он дал негативную оценку этому виду транспорта.

Главный архитектор города Малика Шамсиева показывала мэру проект образовательного учреждения, поясняя, что рядом со входом в новую школу будет велопарковка и парковка для самокатов. «Для каких самокатов?» — напрягся мэр. «Для обычных, детских, не электро», — уточнила Шамсиева.

«Что касается электросамокатов, это источник повышенной опасности, — предостерег глава города. — Для бизнеса это просто деньги, а для нас — безопасность. В прошлом году девушка погибла. Вот спросите у ее мамы, нужны ли городу электросамокаты? Ответ будет однозначным. Мы не против электросамокатов. Может, некоторые думают, что Магдеев — ретроград? Отнюдь, нет. Мы видим, какая современная жизнь сегодня, однако этот вопрос не отрегулирован на федеральном уровне. Всё это дали на откуп муниципалитетам, и каждый муниципалитет устанавливает свои нормы и правила, сообразуясь с запросами жителей города».

Магдеев заверил, что диалог с кикшерингом самокатов в городе продолжится, но прежде всего при переговорах будут учитываться вопросы безопасности взрослых и детей.

«Жизнь современную не остановить, но должны быть определенные правила: как самокаты должны передвигаться? С какой скоростью? Должна ли быть выделенная полоса в городе, не совмещенная с пешеходами? Кто отвечает за безопасность в случае ДТП, наезда на людей, ребенка? Кто несет ответственность, если гражданин взял самокат и находится в нетрезвом состоянии? Все эти вопросы не отрегулированы, и нас это беспокоит», — поделился он.

Магдеев уточнил, что не разрешает кататься своим внукам на электросамокатах. «У меня запасных внуков нет», — заключил мэр.

Прокат электросамокатов в Челнах объявил о работе в Автограде 27 апреля — на улицах города появилось около ста аппаратов Xiaomi Mijia. Транспортом и парковками можно было пользоваться на территории Нового города. 3 мая транспортные средства оказались помещены на штрафстоянку. 12 мая руководитель исполкома Фарид Салахов заявил, что власти города готовы к конструктивному диалогу с прокатчиком.