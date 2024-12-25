Первые три эпизода мультсериала «Туган батыр» показали в Казани

В столице Татарстана, в торговом центре KazanMall, состоялся закрытый показ первых трех эпизодов мультсериала «Туган батыр».

«Сделать хороший мультфильм сложно. Это очень долгий и непростой творческий процесс: трудозатратный, энергозатратный и финансовозатратный. Мы хотим сделать то, чего никто не делал — в нашей республике точно», — рассказал «Татар-информу» шоураннер проекта, соучредитель комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

Помимо инициаторов проекта — Радика Абдрахманова и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, на закрытой премьере присутствовали депутат Государственной Думы РФ от РТ Татьяна Ларионова, председатель Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель директора «Татаркино» Лилия Бурханова, арт-директор Московского рынка Табрис Яруллин и другие.

Мультсериал выйдет на татарском, русском, английском, арабском, турецком, казахском и китайском языках. Дата выхода неизвестна, но, по словам Абдрахманова, к концу следующего года будет готова половина сезона — 26 эпизодов.

«Туган Батыр» — это самостоятельное произведение Зульфата Хакима на основе народного фольклора. Анимационный сериал планируется показать не только на телевидении, но и на стриминговых платформах.