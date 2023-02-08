По сказке Зульфата Хакима «Туган Батыр» снимут анимационный сериал

По вселенной сказки Зульфата Хакима «Туган Батыр» снимут многосерийный анимационный фильм. Об этом создатели сообщили на пресс-конференции, посвященной завершению работы над второй частью сказки. Презентация книги ожидается в мае.

«Первый сезон фильма будет состоять из 52 серий, по 6-7 минут каждая. Сейчас идет креативная часть: продумываем все детали, чтобы понять, чему будет учить каждая деталь. Главный герой — Туган Батыр. Примерно минутный тизер мультфильма будет готов к маю», — рассказала руководитель анимационной студии «Терра Анима» Ирина Гребенникова.

По ее словам, к производству самого сериала студия может приступить через полгода после выхода тизера. «Он будет в сложной 3D-технологии. Думаем, в месяц будут выходить одна или две серии», — добавила руководитель студии.

Автор сказки Зульфат Хаким отметил, что первый сезон сериала может не совпадать с первой книгой. «В фильме сюжет может быть другим, он не может идти только по книге», — сказал писатель на пресс-конференции в «Татар-информе».