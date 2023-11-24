Тизер мультсериала «Туган батыр» показали на кинофоруме в Дубае

На кинофоруме в Объединенных Арабских Эмиратах презентовали проект о татарском национальном герое «Туган батыр». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Участникам форума представили тизер мультсериала о супергерое. В его создании участвовали лучшие российские мультипликаторы, работавшие над «Фиксиками» «Смешариками», фильмом «Последний богатырь».

Как сообщают участники из России, им удалось обменяться опытом и контактами с коллегами для сотрудничества в этом проекте. Он заинтересовал представителей Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана.

Ранее проект был представлен на форумах «Россия-Африка», «РОСТКи» и ПМЭФ и праздновании Сабантуя в ОАЭ. В планах создателей — рассказать о Туган Батыре на всех международных Сабантуях.

Напомним, что целью проекта является возрождение и популяризация образа благородного, сильного духом сына и защитника своего народа — батыра, а также укрепление связующих нитей всего народа и каждой семьи через приобщение детей и молодёжи к исконным национальным ценностям и традициям.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина 2024-й в нашей стране объявлен Годом семьи.