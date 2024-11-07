Книгу «Туган Батыр и лунный цветок» представили в Стамбуле

Презентация третьей книги приключений Туган Батыра состоялась сегодня в Библиотеке Рами в Стамбуле. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель Культурного общества Татарстана в Анталии Гульназ Зиангирова. Библиотечный комплекс в турецком мегаполисе — один из самых крупных книжных дворцов мира, он способен вмещать одновременно 4200 человек, он был открыт при участии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В книге «Туган батыр и лунный цветок» сюжетная линия переносит читателя на земли Анатолии. Чтобы найти волшебный цветок, герой проходит различные испытания, встает перед непростым выбором, проявляет героизм. Сказку можно прочитать не только на турецком языке: она переведена на казахский, русский, английский, арабский и китайский языки.

Как сообщил на казанской презентации книги 26 сентября в Национальной библиотеке РТ создатель проекта Радик Абдрахманов, книга учит детей находить друзей по всему миру. Он подчеркнул, что проект международный, он призван познакомить весь мир с татарскими традициями и национальным характером.

Духовным наставником проекта «Легенды Туган Батыра» является муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, реализуется он с целью создания архетипа современного татарского героя. В основу визуальных образов героев книги легли снимки юных татарстанцев, отобранных по конкурсу фотографий «Стань частью всемирной истории татарского наследия».

Как сообщили организаторы проекта представителям татарстанских СМИ, до Нового года будет снято пять-шесть серий анимационного сериала на основе истории поэта, артиста, драматурга Зульфата Хакима. Планируется издание комиксов по книге сказок, проводятся фестивали для детей. Также в рамках проекта создан спектакль, который планируется показывать в детских садах.