«Проект объединяет»: в Нацбиблиотеке представили нового сказочного героя «Туган батыр»

Фото: «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация бренда «Туган батыр», а также книги о приключениях этого нового героя татарских детских сказок. Автором проекта стал учредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

«С участием многих команд проделана большая работа. Муфтий Татарстана был нашим духовным наставником, все было сделано совместно с его командой. К нам присоединился удивительный человек Зульфат абый — он написал сказку-легенду», — поделился Радик Абдрахманов.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал о том, как появилась идея создать образ татарского батыра.

«Наша культура, в какой-то степени, формируется в настоящее время. Наши дети смотрят мультфильмы, которые не соответствуют истинным нашим духовным ценностям. Мы подумали, что необходимо оградить наши традиционные ценности от несвойственного нам мышления. И так появился образ татарского батыра», — пояснил муфтий.

Автор книги «Туган батыр» Зульфат Хаким признался, что хотел уйти от прежних национальных сказок, чтобы произведение увлекало как детей, так и их родителей.

«Я постарался уйти от прежних традиционных сказок. К сожалению, большинство наших сказок написано примитивно. Так они написаны для того, чтобы детям было проще их понять. А мне хотелось писать не только для детей, но и для их родителей», — рассказал он на презентации.

Книга вышла на татарском языке, но будет переведена на русский, арабский, английский. Кроме того, у истории будет продолжение. Также планируется издать комиксы по книге и снять анимационный фильм.

По словам Радика Абдрахманова, для продвижения бренда «Туган батыр» будут задействованы все современные возможности. Сейчас уже идет разработка сайта, также будет продвижение на детскую аудиторию с использованием социальных сетей.