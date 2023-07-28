Съемки мультсериала «Туган батыр» про татарского супергероя стартуют в сентябре

Фото: презентация авторов проекта «Туган батыр»

Мультсериал «Туган батыр» про татарского супергероя начнут снимать в сентябре. Об этом «Татар-информу» сообщил основатель проекта «Туган батыр», соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов. По его словам, сценарий утвержден, сейчас ведется подготовительная работа.

Пока же Абдрахманов участвует в проходящем в Санкт-Петербурге саммите «Россия — Африка». Проект «Туган батыр» представлен на стенде Татарстана. «Это презентационное мероприятие. Я рассказываю о самом проекте, об анимации», — рассказал агентству ресторатор.

А уже 16 августа, пояснил Абдрахманов, пройдет презентация «Туган батыра» с участием СМИ и блогеров в Национальной библиотеке РТ в Казани. Затем инициаторы проекта планируют выйти на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Речь идет о распространении книг и сувенирной продукции. В целом же предполагается максимальная товарная представленность: книги, игрушки, продукты и напитки, товары, в том числе для дома, косметика, шоу и мероприятия.

Фото: презентация авторов проекта «Туган батыр»

Кроме того, бизнесмен рассказал, что сейчас он также работает над тем, чтобы привлечь в проект по производству мультсериала инвестиции. Первый год работы над анимационным сериалом потребует около 100 млн рублей. Одна серия стоит 8–8,5 млн рублей. Первый сезон должен состоять из 12 серий.

Абдрахманов отметил, что пока инвестирует в проект сам. На сегодняшний день он уже вложил 27 млн рублей своих личных средств, но поддержка ему необходима. Инициатор проекта «Туган батыр» рассматривает разные варианты, в том числе ведет переговоры с друзьями-бизнесменами. Рассчитывает он и на поддержку государства.

Предприниматель презентовал свой проект и во Всемирном конгрессе татар. Мероприятие там проходило с участием республиканских Минкультуры и Минобрнауки. «Все меня поддержали. Мы уже ведем совместную работу», — уточнил Абдрахманов. Согласно его финансовой модели, мультсериал должен окупиться за пять с половиной лет.

Фото: презентация авторов проекта «Туган батыр»

Ранее «Татар-информ» писал, что первые серии анимационного сериала «Туган батыр» планируется выпустить в конце 2024 года. Тизер мультфильма был презентован в рамках IV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

Радик Абдрахманов подчеркивал, что в глобальном смысле проект «Туган батыр» — о любви к родной земле и родному языку. Проект задумывался и реализуется как международный. В его основе лежит сказка-легенда о татарском фольклорном герое, автором которой является народный писатель Татарстана Зульфат Хаким.

Идейным вдохновителем проекта в презентации назван глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.