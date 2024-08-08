Бойцов «Батыра» перед СВО обучают стрельбе, тактической медицине и эвакуации раненых

Именной батальон «Батыр», сформированный в Татарстане, в настоящее время проходит подготовку на полигоне в Самарской области. Свой день бойцы начинают с пробежки на 15 километров в полной боевой выкладке. Потом они отправляются на стрельбище, учатся двигаться, штурмовать укрепления, зачищать окопы, эвакуировать других бойцов и обучаются тактической медицине. Об этом рассказал инструктор с позывным Бакал.

Бакал, некогда кадровый военный, отдал службе около двух десятков лет. Сейчас он решил поделиться своим опытом с контрактниками. Его цель – обучить их правильному передвижению по полю боя, стрельбе и владению оружием. Бакал подчеркнул, что броня «Ратник», которую он носит, была предоставлена правительством Татарстана.

«Вчера экспериментировали, пытались пробить бронепластину из винтовки Драгунова – не получилось», – рассказал Бакал.

Отдельное внимание уделяется подготовке штурмовиков к захвату зданий, отметил другой инструктор. Один неверный шаг может стоить жизни. Пока новобранцы оттачивали свои движения, инструктор обращал внимание на каждую деталь: каждый шаг, каждое движение тела, мельчайшие нюансы перемещения. Инструктор рассказал, в чем самая большая ошибка.

«Нельзя недооценивать противника. Можно и пять быстрых шагов сделать, но, я повторюсь, противник тоже не дурак, он нас ждет. Аналогично и мы его ждем. Еще один важный этап подготовки бойцов – зачистка окопов. В них нужно быть не только особо внимательным к тому, что впереди, но и про тыл не забывать. Враг может внезапно оказаться за любым поворотом», – рассказал инструктор.

Напомним, отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр» будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. О том, что в Татарстане формируют новый батальон, «Татар-информ» сообщал еще в апреле, а в июне это подтвердил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Тем же Указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. Татарстан. Напомним, уже с июля от региона платит при заключении контракта намного больше – 1,005 млн рублей. Еще до 300 тыс. рублей можно получить от муниципалитетов.

С новой федеральной мерой размер единовременно получаемой суммы в Татарстане увеличится до 1,7 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

В Татарстане сегодня одни из самых высоких выплат среди субъектов России. Повышенные выплаты от региона будут действовать до 20 августа.

Повышенные выплаты также могут получить мобилизованные, срочники, иностранные граждане, подписавшие контракт в Татарстане с 1 августа 2024 года. Для иностранцев, желающих стать бойцами СВО, предусмотрена возможность получения гражданства РФ и ИНН для них самих и членов их семей.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Они имеют возможность выбрать воинскую специальность и часть для прохождения службы. После подписания контракта они получают единовременную выплату, обмундирование, полный комплект необходимых вещей и выезжают на боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Текст подготовлен при участии и на материалах телекомпании НТР