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Синоптики предупредили о снежных заносах и морозах до −12 градусов в Татарстане
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В субботу, 29 декабря, на территории Татарстана ожидается снег, мокрый снег, местами — сильный. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Прогнозируется юго-западный ветер с переходом на восточный. Его скорость не превысит 9 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −7 до −12 градусов. Днем ожидается от 0 до −5, на севере — до −10.
Синоптики предупреждают о гололедице, днем местами возможны снежные заносы.
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