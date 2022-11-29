Пентагон пока не планирует поставлять на Украину ЗРК Patriot

На данный момент Соединенные Штаты не планируют поставлять на Украину зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РБК.

Представитель военного ведомства США заверил, что обеспечение противовоздушной обороны Украины остается главным приоритетом для его страны и международного сообщества. «Что касается любого типа американских батарей Patriot, сейчас у нас нет планов поставлять их на Украину, но, опять же, мы продолжим эти обсуждения», — уточнил Райдер.

Кроме того, представитель Пентагона исключил поставки американских истребителей на Украину в настоящее время. Ранее агентство Bloomberg рассказало, что в НАТО вновь рассматривают возможность передачи украинским ВВС принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 из-за российских ракетных ударов. По мнению авторов идеи, это может заставить РФ «в конце концов начать переговоры».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь говорил, что члены альянса ведут дискуссию о возможных поставках на Украину комплексов Patriot. Впрочем, обсуждается, по его словам, и обеспечение эффективности уже поставленных систем ПВО (это американо-норвежские ЗРК NASAMS).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ сказал, что если страны Запада предоставят Украине ЗРК Patriot «вместе с натовским персоналом», то они сразу же станут законной целью российских военных.

ЗРК Patriot производится в Соединенных Штатах с 1980-х годов, дальность поражения аэродинамических целей составляет от 80 до 100 (считая от радара) километров. Кроме того, он может использоваться как средство защиты от баллистических ракет.