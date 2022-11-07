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Политика
7 ноября 2022  15:50
Дарья Сайфиева

Системы ПВО NASAMS и Aspide прибыли на Украину

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Системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину. Об этом в своем на своей странице в Twitter сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

«Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», — написал он и выразил благодарность за военную поддержку партнерам из Норвегии, Испании и США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы поставить на Украину две системы ПВО NASAMS в ноябре. В то же время эксперт Washington Post сообщает со ссыолкой на источники, что при победе республиканской партии США на предстоящих выборах в конгресс, поставки оружия Киеву могут быть сокращены или прекратиться полностью. Выборы, напомним, состоятся завтра, 8 ноября.

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