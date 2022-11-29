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Политика
29 ноября 2022  20:38

Медведев призвал распустить НАТО как преступное образование

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НАТО должен быть распущен как преступная организация. На счету альянса государственные перевороты в странах по всему миру и десятки тысяч жертв среди их мирного населения, поставки оружия экстремистам и полная безнаказанность за совершенные преступления. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан — стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам. О безнаказанности руководителей Североатлантического альянса за совершённые злодеяния», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что на территории стран — членов альянса проживает не более 12% населения планеты. Существуя как сугубо закрытая корпоративная структура, он поддерживает интересы лишь отдельной «кучки англосаксонских стран и их прихвостней». 

«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — уверен зампред СБ России.

В заключение он добавил, что если НАТО все же поставит на Украину комплексы Patriot, они и их персонал станут законной целью ВС России.

#Дмитрий Медведев #НАТО #Украина
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