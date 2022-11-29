Эксперт Манготт: У Украины заканчиваются запасы ракет ПВО из-за массированных ударов РФ

Массированные российские удары по инфраструктуре Украины привели к тому, что у украинских сил заканчиваются запасы зенитных ракет. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk австрийский эксперт в области безопасности Герхард Манготт, профессор Инбрукского университета.

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать запасы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются „перехватчики“», — пояснил исследователь.

«Здесь Запад очень небрежен, очень медлителен и, прежде всего, только реактивен. Он мог раньше подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — подчеркнул Манготт.

В связи с этим эксперт рекомендовал сосредоточиться на укреплении системы противовоздушной обороны Украины и поставок оборудования для функционирования энергетической инфраструктуры — генераторов и трансформаторов. По его мнению, укрепить ПВО помогли бы поставки немецких ЗРК Iris-T (несколько таких уже переданы Украине) и американских ЗРК Patriot.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Последняя масштабная атака состоялась 23 ноября, после нее в Киеве и других крупных украинских городах на несколько дней отключили электричество. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на российские официальные источники.