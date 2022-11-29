Столтенберг заявил об огромных последствиях ракетных ударов по Украине

Министры иностранных дел стран – членов НАТО на встрече в Румынии обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины, – заявил генсек перед заседанием. – Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО».

Столтенберг подчеркнул, что встреча важна, поскольку является платформой, которая поможет «сделать шаг вперед в поддержке Украины».

«Надо понимать, что эти атаки имеют огромные последствия… Задача по восстановлению всего этого очень масштабная», – сказал он.