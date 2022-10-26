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Ру Тат
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Политика
26 октября 2022  09:06

Гендиректор Raytheon Technologies: США передали Украине два первых ЗРК NASAMS

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Соединенные Штаты уже передали Украине два первых зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом заявил генеральный директор производящей эти ЗРК корпорации Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью телеканалу CNBC.

«Мы доставили две системы [NASAMS] правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сейчас», — отметил руководитель оборонного концерна.

При этом Хайес пояснил, что американская администрация одобрила поставку Украине двух систем ПВО NASAMS, но не более дальнобойных ЗРК Patriot. По его словам, соответствующе переговоры ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.

#спецоперация на Украине #противоракетная оборона
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