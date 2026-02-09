Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Зеленодольском районе

В поселке Васильево Зеленодольского района пожилой мужчина оказался в больнице после нападения собак. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы района, инцидент произошел накануне.

Выяснилось, что собаки не были бродячими – они содержались в вольере на территории частного дома. По словам хозяина, вольер оказался заполнен снегом, из‑за чего трое из восьми собак смогли выбраться наружу и напали на пенсионера. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится на стационарном лечении.

С согласия владельцев животных специалисты службы отлова изымут собак для дальнейшего размещения в приюте.



Дело находится под контролем правоохранительных органов.

В районе это не первый случай, связанный с нападением собак. 28 ноября 2025 года свора бродячих собак напала на 9‑летнюю школьницу. Тогда девочка получила тяжелые травмы и спустя три недели скончалась в больнице.

В администрации подчеркнули, что эти случаи произошли в разных районах поселка, а вчерашние нападавшие – хозяйские собаки, проживавшие в вольере.

В конце декабря депутаты Госсовета РТ на последнем заседании года приняли два законопроекта, регулирующих сферу обращения с бездомными животными. Проекты предусматривают возможность введения режима экстраординарной ситуации, а также допускают умерщвление бездомных животных только при наличии строгих оснований. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».