Суд продлил домашний арест сотрудникам зеленодольского приюта «Кот и пес»

Сегодня Ново-Савиновский районный суд Казани продлил срок домашнего ареста руководителю приюта «Кот и пес» Альберту Галиеву и отловщику собак Максиму Иванову.

Сотрудники приюта обвиняются по уголовным статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Под домашним арестом обвиняемые пробудут еще два месяца.

Галиев и Иванов были задержаны после нападения стаи собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево Зеленодольского района. Следствие посчитало их виновными, так как именно приют «Кот и пес» выполнял контракт в районе по отлову, вакцинации и стерилизации безнадзорных животных. Как утверждает следствие, обязанности исполнялись ненадлежащим образом, что и привело к нападению. Галиев и Иванов свою вину отрицают и заявляют, что выделенные из бюджета средства не позволяли выполнить столь масштабный объем работ – приют «Кот и Пес» оставался единственным в районе.

Трагедия произошла 28 ноября 2025 года. Ребенок возвращался домой в СНТ «Здоровье», когда на него набросилось около десяти собак. Девочка получила множественные укусы головы, тела, рук и ног. Врачи 10 дней боролись за ее жизнь. Несмотря на все их старания, девочка скончалась.

Также по делу был задержан депутат Айшинского сельского поселения Нияз Мингазов.

По версии следствия, Мингазов, занимая должность руководителя департамента ЖКХ, осознавая, что фонд «Кот и Пес» не способен выполнить взятые на себя обязательства, все равно заключил с ним контракт почти на 5,3 млн рублей.

Следствие утверждает, что депутат был обязан контролировать работу отловщиков и передавать им заявки на отлов собак. Именно это, по мнению следствия, привело к трагедии с девочкой.

Суд избрал Ниязу Мингазову меру пресечения в виде запрета определенных действий.