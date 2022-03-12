Электронная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки жителей России 18 марта из-за событий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств», — отмечается в сообщении.

Соответственно, чтобы «свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания», PayPal просит россиян вывести оставшиеся на их счетах средства до объявленной даты.

Ранее электронная платежная система перестала предоставлять свои услуги в России, о чем сообщал «Татар-информ».

Платежные системы Visa и MasterCard также прекратили осуществлять транзакции на территории России. При этом выпущенные ими карты российских банков продолжат работать внутри страны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.