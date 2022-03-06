Mastercard заявила о приостановке операций в России

Американская корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В сообщении отмечается, что из-за введения санкций против РФ корпорация «приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России».

«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — поясняется в заявлении.

Кроме того, на российской территории не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Visa собирается прекратить транзакции на территории России.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.