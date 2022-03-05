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Экономика
5 марта 2022  12:07

PayPal приостановила работу на территории России

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Электронная платежная система PayPal перестала предоставлять свои услуги в России в связи с санкциями, введенными западными странами, заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — сказано в сообщении.

Шульман отметил, что в течение определенного периода времени будет возможно снять оставшиеся на счетах клинетов средства, чтобы они «были распределены в соответствии с законами и правилами».

После бъявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине многие западные страны осудили это решение и начали ужесточать ограничения против России. О приостановлении деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний.

 

#платежная система #санкции Запада
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