PayPal приостановила работу на территории России

Электронная платежная система PayPal перестала предоставлять свои услуги в России в связи с санкциями, введенными западными странами, заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — сказано в сообщении.

Шульман отметил, что в течение определенного периода времени будет возможно снять оставшиеся на счетах клинетов средства, чтобы они «были распределены в соответствии с законами и правилами».

После бъявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине многие западные страны осудили это решение и начали ужесточать ограничения против России. О приостановлении деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний.