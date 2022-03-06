Центробанк: Карты Visa и MasterCard российских банков продолжат работать в России

Все выпущенные платежными системами Visa и MasterCard карты российских банков продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Соответственно, в России держатели этих карт смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами и делать переводы с карты на карту.

Вместе с тем трансграничные операции по картам Visa и MasterCard окажутся недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования карт за рубежом.

Соответственно, Банк России рекомендует брать с собой при выезде за границу наличную валюту, а также карту «Мир» — для тех стран, где она принимается. На данный момент это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Visa и MasterCard прекратят осуществлять транзакции на территории России.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.