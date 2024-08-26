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В исполкоме Казани опять заявили о необходимости установки экранов у Миллениума
Исполком столицы Татарстана вновь разъяснил свою позицию по установке шумозащитных экранов у моста Миллениум. На этот раз городские власти поделились своим видением ситуации на сайте госуслуг РТ, отвечая на обращение, размещенное в системе «Народный контроль».
Заявка была опубликована еще 5 августа. Казанцы выразили обеспокоенность тем, что в результате установки экранов «вид на Казанку, набережную, [Казанский] Кремль будет закрыт для жителей и гостей города», и предложили посадить деревья и кустарники «вместо серого забора».
Исполком 24 августа отклонил заявку, заявив, что «установка шумозащитных экранов на дорогах с большой интенсивностью движения выполнятся для уменьшения фона от проезжающих машин».
«Посадка зеленых насаждений не представляется возможной в связи с наличием инженерных коммуникаций», — дополнительно констатировали в городской администрации.
Ранее власти Казани объяснили необходимость установки шумозащитных экранов у моста Миллениум ростом уровня автомобилизации. По данным заместителя руководителя исполкома столицы РТ Игоря Куляжева, ежедневно по этому мосту проезжают 50 тыс. автомобилей.
Позднее «Главтатдортранс» объяснил установку шумозащитных экранов у Миллениума вдоль тротуара, а не вдоль проезжей части «стесненными условиями».
Всего предполагается установить 730 погонных метров шумозащитных экранов со стороны Ново-Савиновского района города вплоть до самого моста.
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