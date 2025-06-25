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Общество 25 июня 2025 09:15

Балтусова: По поручению Минниханова глухие экраны на Кировской дамбе заменят прозрачными

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил заменить глухие шумозащитные экраны на казанской Кировской дамбе на прозрачные. Об этом в Telegram-канале сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные. Любоваться Казанским Кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше», – написала помощник руководителя республики.

Балтусова заметила, что это решение вызывает радость, хотя экраны «в целом сделаны плохо и неудобно для пешеходов и велосипедистов», а «обустройство тротуаров – это уже следующая задача».

Устанавливать шумозащитные экраны на Кировской дамбе начали в середине июня. Еще в начале апреля Дирекция финансирования программы дорожных программ разместила на портале госзакупок тендер на установку экранов и замену тротуара на дамбе.

За 89 млн рублей предполагалось в том числе установить 1248 шумопоглощающих и 416 шумоотражающих панелей на участке от Центра ГИМС до Адмиралтейского (Кировского) моста.

#Кировская дамба #Рустам Минниханов #олеся балтусова
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