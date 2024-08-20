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В Казани у Кировской дамбы построят акватермальный комплекс с открытым бассейном
У Кировской дамбы в Казани построят акватермальный курорт.
Как рассказал коммерческий директор сети «Городские Термы» Сергей Степанов, они приложили руку к концепту, но строительство их компания не сопровождает.
«По вопросу управления, когда объект будет построен, будем продолжать переговоры. Такие компании, выполнив строительные работы, объявляют тендер и определяются с управляющей компанией», — цитирует спикера РБК Татарстан.
Интересно, что у этого комплекса будет бассейн, который организуют под открытым небом. Причем один из «бассов» будет соленый, рассказал Степанов.
Сейчас, по словам топ-менеджера, бассейны на открытом воздухе, детские бассейны, соленые, джакузи и прочие – это обязательный атрибут для всех акватермальных комплексов. Их оборудование сделает проект у Кировской дамбы конкурентным.
Точные сроки реализации комплекса пока неизвестны. По словам Степанова, как правило, такие объекты могут построить за 1,5-2 года, если комплекс размещается в реконструируемом здании – за полгода. На строительство комплекса в Казани заложили порядка 1,5 лет, рассказал директор, подчеркнув, что такие сооружения строят с привлечением кредитных средств.
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