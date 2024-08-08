Власти Казани объяснили причину установки шумозащитных экранов на Миллениуме

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум в Казани связана с ростом уровня автомобилизации. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы благоустройства Игорь Куляжев.

«На существующих дорогах с большой интенсивностью движения мы вынуждены дополнительно устанавливать шумозащитные экраны для уменьшения фона от проезжающих машинах. Например, такая ситуация происходит на подъездах к мосту Миллениум, по которому ежедневно проезжает 50 тысяч машин», – цитирует чиновника пресс-служба исполкома.

По словам Куляжева, планируется установить 730 погонных метров шумозащитных экранов со стороны Новосавиновского района до непосредственно самого моста. Он отметил, что на улицах с подобным перегруженным трафиком шум составляет около 80 дБ, а шумозащитные экраны понижают его на 34 дБ. Таким образом, будет выдержана норма в 50 дБ.

«Уровень автомобилизации в Казани растет ежегодно, уже сейчас насчитывается около 500 тысяч автомобилей. Конечно, такое количество машин создает шумовой фон, особенно на дорогах с высокой интенсивностью движения, например, на проспектах Ямашева, Ибрагимова, улице Вишневского. Установка шумозащитных экранов становится таким же атрибутом городской среды, как и сами автомобили», – отметил Куляжев.

Напомним, на прошлой неделе некоторые СМИ заинтересовались работами по установке экранов на мосту. По мнению некоторых из них, сооружение скроет вид на Казанку. В мэрии же объяснили, что экраны возводятся для ликвидации шумового фона от автомобильного трафика.