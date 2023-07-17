Губернатор Белгородской области сообщил о погибших на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что остановлено движение по Крымскому мосту из-за ЧП в районе одной из опор.