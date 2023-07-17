Минтранс раскрыл, какие повреждения получил Крымский мост из-за ЧП

Конструкции Крымского моста из-за произошедшего этой ночью ЧП не пострадали, однако повреждено дорожное полотно. Об этом Минтранс РФ заявил в своем телеграм-канале.

«<…> Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», – говорится в сообщении ведомства.

Обследование состояния моста продолжается. Информацию о якобы разрушении опор моста публикуют телеграм-каналы и некоторые СМИ.

Помимо этого, появилась информация о гибели двух людей – об этом сообщает Минздрав Краснодарского края, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, во время ЧП по мосту двигался автомобиль с семьей из области. Ранена девочка, а ее родители погибли.

Напомним, сегодня ранним утром появилась информация, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.