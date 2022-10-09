Опубликованы спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Геоинформационная система PlanetScope опубликовала спутниковые снимки Крымского моста, сделанные 7 и 8 октября — до и после диверсии.

Фотографии размещены на официальной странице компании Planet в сервисе микроблогов Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Роскомнадзора).

На снимках отчетливо различима часть моста, которая пострадала в результате взрыва. В сообщении PanetScope Керченский (Крымский) мост назван единственным способом сообщения между Крымом и материковой частью России.

Фото: скриншот

Накануне рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.

Сейчас автомобильное движение по мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов. Железнодорожное сообщение возобновлено полностью, хотя обычный график движения еще не восстановлен. Президент РФ Владимир Путин своим указом усилил меры защиты Крымского моста и других сооружений в Керченском проливе.