news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 декабря 2025 16:02

Новый терминал аэропорта Казани планируют открыть к 30 августа 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

В следующем году в Казани откроется новый терминал международного аэропорта на 6 млн пассажиров в год. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«У нас сегодня определенные трудности – наш проект был на 2,5 миллиона, а пассажиров уже сейчас пять с лишним миллионов. 5,3-5,4 млн по итогам года будет», – заявил Минниханов.

Он добавил, что закончить строительство и сдать объект планируется к 30 августа следующего года.

#Рустам Минниханов #Пресс-конференция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025