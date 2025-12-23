Новый терминал аэропорта Казани планируют открыть к 30 августа 2026 года

В следующем году в Казани откроется новый терминал международного аэропорта на 6 млн пассажиров в год. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«У нас сегодня определенные трудности – наш проект был на 2,5 миллиона, а пассажиров уже сейчас пять с лишним миллионов. 5,3-5,4 млн по итогам года будет», – заявил Минниханов.

Он добавил, что закончить строительство и сдать объект планируется к 30 августа следующего года.