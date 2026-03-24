Главгосэкспертиза одобрила проект нового терминала международного аэропорта Казани

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства нового терминала международного аэропорта Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Разработкой проекта занимался институт «Аэропроект» при участии Казанского Гипронииавиапрома.

Согласно проекту, новый терминал будет трехэтажным, с подземным уровнем. Общая площадь здания превысит 38 тыс. кв. метров. Пропускная способность составит до 1,5 тыс. пассажиров в час, а годовой пассажиропоток может превысить 5,7 млн человек.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что казанский аэропорт входит в десятку крупнейших в стране по показателю годового пассажиропотока.

«В 2025-м главная воздушная гавань Татарстана обслужила 5,3 млн авиапассажиров. Новый аэровокзал расширит возможности действующей терминальной инфраструктуры для обслуживания внутренних направлений, на долю которых приходится большая часть рейсов», – прокомментировал он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее сообщал, что закончить строительство терминала и сдать объект планируется до 30 августа 2026 года.