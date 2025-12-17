Два терминала аэропорта Казани планируется реконструировать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Терминалы 1 и 1А аэропорта Казани планируется реконструировать. В будущем они будут работать на международные рейсы. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сейчас строится третий терминал. Благодаря ему общий пассажиропоток аэропорта Казани составит 7,5 млн человек. Терминал строится почти на 5 млн пассажиров. Новый терминал будет работать на внутренние авиалинии», – рассказал он.

Ханифов добавил, что в следующем году планируется начать ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бегишево», которую не обновляли уже 20 лет. Кроме того, там планируется установить светосигнальное оборудование.

«Терминал там новый, и взлетная полоса будет новая. И на определенный момент по этому аэропорту все вопросы решим, кроме одной мечты – туда надо подвести железную дорогу», – подчеркнул министр.

По его словам, требуется также реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бугульма». Сейчас ее протяженность составляет 1,9 километра, а необходимо – 2,5 километра. «Тогда там сможем принимать все виды самолетов. Пока это в планах», – отметил глава Миндортранса.