news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 июля 2025 11:02

Новый терминал аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

Строительство нового терминала международного аэропорта Казани потребует инвестиций в размере 20 млрд рублей. Об этом сообщил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов в ходе «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития республики.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

По проекту, терминал сможет обслуживать до 5,7 млн пассажиров в год, или около 1,5 тыс. человек в час. Третье здание будет трехэтажным, его площадь составит 31,9 тыс. квадратных метров. Терминал оснастят четырьмя телетрапами, а рядом появится парковка на 675 автомобилей.

Презентация проекта состоялась 23 июля при участии вице-премьера России Виталия Савельева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

по теме «Казань сможет стать третьим хабом в России»: каким будет новый терминал аэропорта
«Казань сможет стать третьим хабом в России»: каким будет новый терминал аэропорта
#аэропорт Казань #лаишевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Непривитый ребенок может заболеть циррозом»: чем опасен гепатит и как его вылечить

«Непривитый ребенок может заболеть циррозом»: чем опасен гепатит и как его вылечить

28 июля 2025
У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

28 июля 2025