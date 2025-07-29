Новый терминал аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей

Строительство нового терминала международного аэропорта Казани потребует инвестиций в размере 20 млрд рублей. Об этом сообщил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов в ходе «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития республики.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

По проекту, терминал сможет обслуживать до 5,7 млн пассажиров в год, или около 1,5 тыс. человек в час. Третье здание будет трехэтажным, его площадь составит 31,9 тыс. квадратных метров. Терминал оснастят четырьмя телетрапами, а рядом появится парковка на 675 автомобилей.

Презентация проекта состоялась 23 июля при участии вице-премьера России Виталия Савельева и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.