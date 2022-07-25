«Он был единственным ребенком в семье»: в Татарстане за выходные утонули шесть человек

Шесть человек, в том числе один ребенок, утонули в водоемах республики за минувшие жаркие выходные. Все они купались в не оборудованных для этого местах. Из-за чего чаще всего гибнут на воде, где купаться можно, а где запрещено и как помочь тому, кто тонет: подробности – в «Татар-информе».

Сообщение о том, что в реке Ик возле деревни Старый Ирканаш утонул подросток, появилось накануне, 24 июля, в два часа дня. На место выехала водолазная группа ЗПСО №6. Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ушел купаться с другом, нырнул в воду и пропал

«Просто не верится. Рузаль был таким открытым, веселым человеком. К нему тянулись все, у него было много друзей и знакомых», – рассказывают близкие друзья утонувшего накануне в Мензелинском районе 14-летнего подростка.

Сообщение о том, что в реке Ик возле деревни Старый Ирканаш утонул подросток, появилось накануне, 24 июля, в два часа дня. На место выехала водолазная группа ЗПСО №6. Им понадобилось несколько часов, чтобы исследовать дно реки и найти тело ребенка. Его обнаружили в 19.15 в 15 метрах от берега реки, на трехметровой глубине.

Тело погибшего мальчика подняли на поверхность, доставили на берег, где передали полицейским. Как выяснилось, школьник пошел купаться вместе с другом. В какой-то момент мальчик нырнул в воду и не смог вынырнуть. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, ребята купались в месте, где купаться не разрешено.

Как рассказали его близкие друзья, Рузаль родился и вырос в Набережных Челнах, был единственным ребенком в семье. В начале лета подросток поехал отдыхать в деревню к бабушке, вернуться домой планировал 30 июля. Трагедия, случившаяся с ним, повергла в шок всех его близких и друзей.

«Бывало, что с ним поссоришься и сразу помиришься. На уроках он всегда был активным, целеустремленным, ладил со всеми учителями. Понимал нас с полуслова, всегда мог выручить, оказать поддержку», – добавили лучшие друзья Рузаля.

Ребята добавили, что в свободное от уроков время Рузаль занимался волейболом. Несколько раз вместе со школьной командой он ездил на соревнования, даже занимал призовые места.

После трагедии в Мензелинском районе прокуратура начала проверку.

«Во время проверки прокуратура района выяснит обстоятельства происшествия, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования», – объяснила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Мальчика похоронили сегодня в деревне Старый Ирканаш.

Причинами трагедий на воде чаще всего становится купание в не оборудованных для пляжного отдыха местах, а также купание после употребления спиртного Фото: © «Татар-информ»

«Все утонувшие в минувшие выходные купались в необорудованных местах»

Чаще всего причинами трагедий на воде становится купание в не оборудованных для пляжного отдыха местах, а также купание после употребления спиртного, рассказал руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев. Только за минувшие выходные произошло девять несчастных случаев: шесть человек утонули, троих удалось спасти.

23 июля в Аксубаевском районе 50-летняя нетрезвая женщина решила искупаться в реке Кисимке и утонула. Тревогу забили ее приятели. Около пяти часов вечера они позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и вызвали спасателей.

Через час тело женщины обнаружили в четырех метрах от берега. Погибшую подняли на поверхность и передали полицейским. Место, где произошла трагедия, было не оборудованным для купания.

В Осинове под Казанью утонул житель Марий Эл. Прибывшие на место водолазы ЗПСО №2 обнаружили тело погибшего в 180 метрах от берега Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В тот же день в Осинове под Казанью утонул житель Марий Эл. 28-летний мужчина решил искупаться в озере Осиновское и утонул. Трагедия произошла около шести часов вечера. Прибывшие на место водолазы ЗПСО №2 обнаружили тело погибшего в 180 метрах от берега. Его подняли с глубины 12 метров. Место, где мужчина решил искупаться, так же было не оборудовано для пляжного отдыха.

Первый трагический случай в селе Малая Бугульма произошел на реке Казачке. Мужчина нырнул в воду и пропал.Тело утонувшего обнаружили в 30 метрах от берега на глубине четырех метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В селе Малая Бугульма в минувшие выходные утонули сразу два 35-летних местных жителя. Первый трагический случай произошел на реке Казачке. Мужчина решил искупаться возле дамбы. В этом месте, к слову, купаться запрещено. Мужчина нырнул в воду и пропал.

Спасти его пытались случайные прохожие. Несколько раз они ныряли в поисках утонувшего, но все попытки найти его оказались тщетными. Они вызвали на место спасателей. Тело утонувшего обнаружили в 30 метрах от берега на глубине четырех метров.

Трагедия повторилась на следующий день. Мужчина нырнул в воду и не вынырнул. Тело погибшего обнаружили в 25 метрах от берега на глубине четырех метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Трагедия повторилась на следующий день, когда в местном пруду решил искупаться односельчанин погибшего. Мужчина нырнул в воду и не вынырнул, о его пропаже сообщили очевидцы накануне около семи часов вечера. Несколько часов водолазы прочесывали дно, однако поиски не увенчались успехом.

Поисковая операция возобновилась сегодня утром. Тело погибшего обнаружили в 25 метрах от берега на глубине четырех метров. Тело мужчины доставили на берег и передали полицейским. Стоит отметить, что в этом месте также купаться запрещено.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ добавили, что в обоих случаях, произошедших в Малой Бугульме, мужчины были пьяны.

В Челнах трагедией едва не обернулся отдых для 45-летнего местного жителя. Мужчина решил искупаться в необорудованном месте – в районе речного порта в поселке ГЭС. В какой-то момент он начал тонуть, его заметили очевидцы, которые проходили мимо. Они вытащили его из воды. Прибывшие медики скорой помощи провели реанимационные мероприятия, мужчина начал дышать, его доставили в реанимацию БСМП Набережных Челнов.

«На сегодня в Татарстане оборудовано 47 пляжей, еще 153 места массового отдыха у воды взяты спасателями на контроль», – объяснил Денис Мокеев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Более 40 пляжей и 153 места для отдыха у воды в Татарстане

Чтобы уберечь себя и своих близких от трагических случаев на воде, купаться необходимо только на оборудованных для отдыха пляжах, настоятельно рекомендует руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев. На сегодня в Татарстане оборудовано 47 пляжей, еще 153 места массового отдыха у воды взяты спасателями на контроль. Вполне достаточно, уверены эксперты, для того, чтобы искупаться с удовольствием и без опаски.

«Это те места, которые оборудованы средствами спасения, где организовано дежурство спасателей, водолазами обследовано дно. Такой пляж имеет свои границы, детские купели, информационные стенды и медицинский пункт для оказания первой помощи», – объяснил Денис Мокеев.

В Казани безопасно отдохнуть можно на пяти пляжах – на «Локомотиве», «Нижнем Заречье», на озере Глубоком и Большом Лебяжье, а также на озере Комсомольское в поселке Дербышки. Кроме того, спасатели дежурят в местах массового отдыха на озере Изумрудное, в парке Победы и на Малом Лебяжьем озере.

Чтобы уберечь себя и своих близких от трагических случаев на воде, купаться необходимо только на оборудованных для отдыха пляжах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как понять, что человек тонет?

Понять, что человек тонет, не просто. Громких криков о помощи, хлопанья руками по воде или активных действий, как правило, нет. Люди тонут молча. И часто бывает так, что отдыхающие рядом даже не подозревают, что в нескольких метрах от них кто-то нуждается в помощи. Происходит так потому, что в случае опасности организм отключает «вторичные» функции и работает лишь на одну цель – сделать еще один глоток воздуха, чтобы выжить.

Чтобы понять, тонет человек или нет, нужно обратить внимание на то, какое положение он пытается принять в воде. Как правило, у тонущего человека голова погружена в воду и откинута назад, рот находится у самой поверхности воды, глаза, как правило, закрыты. Утопающий пытается держаться на поверхности на воды в вертикальном положении только за счет рук, не двигая ногами. Он пытается плыть в определенном направлении, но у него не получается. Дыхание у человека частое и поверхностное, он хватает воздух ртом.

Если отдыхающий тонет на оборудованном пляже, то нужно обратиться за помощью к спасателям Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Что делать, если на ваших глазах тонет человек?

В первую очередь не нужно оставаться равнодушным, рассказывает руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев. Важно! Если человек не уверен в своих силах или вовсе не умеет плавать, то в таком случае нужно привлечь внимание других. Если отдыхающий тонет на оборудованном пляже, то нужно обратиться за помощью к спасателям.

«Чтобы помочь тонущему самостоятельно, нужно подплыть к нему сзади. Следует учесть, что человек может быть в панике и будет виснуть на спасителе. Для этого нужно вдохнуть и задержать как можно больше воздуха, нырнуть под воду, чтобы тонущий отцепился. Только после этого человека можно захватить и вытащить на поверхность. В случае если тонет девушка, ее лучше схватить за волосы», – добавил Мокеев.

После того как тонущего удастся вытащить на берег, нужно оказать ему первую помощь и вызвать на место медиков.