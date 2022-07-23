В Татарстане нетрезвая женщина ушла купаться и утонула

Сообщение о том, что у села Новое Аксубаево Аксубаевского района в река Кисимка утонула женщина пришло сегодня около пяти вечера на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 40-летняя нетрезвая женщина ушла купаться и пропала. Приятели забили тревогу.

В 18.02 на расстоянии 4 метров от берега очевидцы обнаружили тело погибшей и извлекли его из воды.

Стоит отметить, что место для купания не оборудовано.