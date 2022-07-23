news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 июля 2022  19:00
Полина Шевчук

В Татарстане нетрезвая женщина ушла купаться и утонула

news_top_970_100

Сообщение о том, что у села Новое Аксубаево Аксубаевского района в река Кисимка утонула женщина пришло сегодня около пяти вечера на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 40-летняя нетрезвая женщина ушла купаться и пропала. Приятели забили тревогу.

В 18.02 на расстоянии 4 метров от берега очевидцы обнаружили тело погибшей и извлекли его из воды.

Стоит отметить, что место для купания не оборудовано.

#утонула женщина #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100