В речке возле дамбы в Бугульминском районе Татарстана утонул мужчина

Трагедия произошла в селе Малая Бугульма Бугульминского района Татарстана. 35-летний мужчина решил искупаться в районе дамбы гидротехнического сооружения на реке Казачка и утонул.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, очевидцы ныряли, пытались найти его самостоятельно, но не смогли.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В половине восьмого вечера спасатели ЗПСО №7 обнаружили тело утонувшего в 30 метрах от берега на глубине 4 метров.

Место, в котором купался мужчина, для купания не оборудовано.



