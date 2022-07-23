news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 июля 2022  21:04

В речке возле дамбы в Бугульминском районе Татарстана утонул мужчина

news_top_970_100

Трагедия произошла в селе Малая Бугульма Бугульминского района Татарстана. 35-летний мужчина решил искупаться в районе дамбы гидротехнического сооружения на реке Казачка и утонул.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, очевидцы ныряли, пытались найти его самостоятельно, но не смогли.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В половине восьмого вечера спасатели ЗПСО №7 обнаружили тело утонувшего в 30 метрах от берега на глубине 4 метров.

Место, в котором купался мужчина, для купания не оборудовано. 
 
 

#утонул мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100